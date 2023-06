Mit Erfolg: Viele Wege führen zu Blum

Der Beschlägehersteller Blum zählt zu den Marktführern der Möbelbeschlagbranche und den Traditionsunternehmen in Vorarlberg. Die innovativen Produkte bringen hohen Komfort beim Öffnen und Schließen von Auszügen, Klappen und Türen.

Das Unternehmen beliefert über 120 Märkte weltweit und beschäftigt über 9400 Mitarbeitende. Neben der weltweiten Präsenz und der hohen Innovationskraft sind die vielen gut ausgebildeten Mitarbeitenden einer der Erfolgsfaktoren. Was macht ein Latein-, Philosophie- und Psychologie-Lehrer beim Beschlägehersteller Blum? Definitiv nicht Hausübungen korrigieren, sondern jeden Tag bestmöglich nutzen. Fabian Lampert-Bösch ist als „Product Owner“ für die Weiterentwicklung des 3D-Online-Tools Korpuskonfigurator verantwortlich, der Tischlern auf der ganzen Welt täglich ihre Arbeit erleichtert. Nach seiner Matura hat Fabian in Graz Latein, Philosophie und Psychologie auf Lehramt studiert. Da er sich damals schon nicht sicher war, ob er ein Leben lang unterrichten will, machte er mit 27 Jahren zusätzliche eine Lehre zum Tischler: „Der Beruf des Tischlers hat mich immer schon fasziniert“, erzählt der gebürtige Lustenauer.

Entwicklungstechniker bei Blum

Zwei Jahre lang lernte der Wissbegierige alles über die unterschiedlichen Holzarten und den Möbelbau von A wie Aufmaß bis Z wie Zinken. Nach der Lehre arbeitete er noch ein Jahr in der Tischlerei in der Nähe von Graz, als sich Nachwuchs ankündigte. „Wir waren sehr gerne in Graz und haben uns wohlgefühlt, aber es war immer klar, wenn wir ein Kind bekommen, werden wir nach Vorarlberg zurückkehren“, gibt der 38-Jährige Einblick. Nach einer Station in einem Möbelhaus als Küchenplaner und Einrichtungsberater hat er sich 2017 bei Blum auf eine Stelle als Entwicklungstechniker

WORK ORANGE mit vielen spannenden Tätigkeiten

„Ich hatte über die Details meiner Aufgabe keine genaue Vorstellung, aber schon beim Schnuppern habe ich mich wohlgefühlt“, so Fabian. Er liebt seinen Job und bringt beim Korpuskonfigurator die Tischlersicht ein: „Das Wichtigste ist, dass unser E-SERVICE benutzerfreundlich ist und weltweit intuitiv funktioniert – unabhängig vom Wissensstand und der Ausstattung des Tischlers.“ Da hilft es, dass er als ehemaliger Lehrer komplexe Inhalte gut verständlich machen kann: „Ich ‚übersetze‘ auch die technischen Anforderungen für die Programmierenden und vermittle zwischen den Bereichen Technik und Marketing. Zudem bin ich für die Terminologie im Tool zuständig und schreibe die Hilfstexte, da helfen mir unter anderem meine Lateinkenntnisse oft weiter“, erklärt Fabian und fügt an: „Es ist alles sehr kollegial und in unserem Team ziehen alle an einem Strang. So macht das Arbeiten Spaß.“

Meilensteine

Die Bedürfnisforschung von Blum hat zahlreiche Meilensteine der Firmengeschichte hervorgebracht und auch nützliche Erkenntnisse. Oder wussten Sie, dass …

mehr als 80-mal pro Tag Schubladen, Türen oder Klappen geöffnet und wieder geschlossen werden. Allein der Kühlschrank und der Spülenschrank 30-mal! Vielfach geprüfte Blum-Beschläge halten dieser Beanspruchung stand – ein Möbelleben lang!

ein Küchennutzer über 1500 Kilometer in 20 Jahren zurücklegt, in einer unpraktischen Küche sogar das Doppelte. Die Analysen der Blum-Bedürfnisforschung haben zahlreiche Ideen für praktische Küchen mit innovativen Beschlägen zutage gefördert.

sich mehr als 2 m 3 Staugüter im Schnitt in einer Küche befinden. Das sind etwa 14 volle Einkaufswagen. Mit Space Tower hat Blum eine raffinierte Idee, wie Vorräte und Co praktisch und griffbereit in praktischen Möbeln untergebracht werden können.

man zwei Stunden durchschnittlich am Tag in der Küche verbringt, im Bad nicht einmal eine halbe. Die verschiedenen Bewegungstechnologien von Blum – auf elektrischer oder mechanischer Basis – bringen viel Funktionalität und Komfort in jeden Wohnraum.

man 15 % mehr Stauraum gewinnt, wenn man eine breite Schublade anstatt zwei schmäleren vorsieht, tiefere Schubladen bringen sogar 30 % mehr. Höhere Seitenwände schaffen in Schubladen sogar 55 % mehr Platz zum Verstauen.