Mit einem neuen Trainer den Klassenerhalt in der Westliga fixieren

Fußball Westligist SC Röthis geht mit Neocoach Ali Özkan ins Unternehmen Ligaverbleib.

RÖTHIS. Der Fußball Regionalligaklub SC Röfix Röthis überwintert auf dem dreizehnten Tabellenplatz. Die Vorderländer sind zur Saisonhälfte nur zwei Zähler von einem Abstiegsrang entfernt. Nach viereinhalb Jahren ging vor wenigen Tagen die lange und erfolgreiche Ära von Trainer Dominik Visintainer (41) zu Ende. Der Inhaber der UEFA-A-Lizenz wechselt erstmals in den Profibereich und wird Cotrainer von Bundesliga Tabellenschlusslicht SC Austria Lustenau. Die Röthner haben die Nachfolge für den scheidenden Coach Visintainer nun geklärt. Wenn am 15. Jänner die zweimonatige Wintervorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft am Sportplatz Ratz in Röthis startet, leitet Ali Özkan (42) erstmals das Training von Felix Schöch und Co. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung und freue mich riesig auf die neue, reizvolle Aufgabe. Wollte schon immer in meinem Lieblingsklub das Eins trainieren. Haben eine qualitativ gute Mannschaft und können unser Ziel erreichen. Will auch vermehrt junge Eigenbauspieler in die Mannschaft integrieren“, so Ali Özkan. Der neue Röthis Trainer ist beim Traditionsverein der Vorderländer längst kein Unbekannter. Özkan hat in Röthis sämtliche Altersstufen im Nachwuchsbereich erfolgreich trainiert und saß in den letzten zwei Saisonen in der zweiten Garnitur der Vorderländer auf der Betreuerbank. Mit der Röthner Unter-18-Mannschaft wurde der Übungsleister Meister in dieser Altersstufe. Unterstützung im Trainer- und Betreuerstab erhält Özkan noch von Cotrainer Daniel Summer, Individualtrainer Kurt Biedermann und Tormanntrainer Thomas Kabasser. Oberstes Ziel ist und bleibt für die Röthner der Klassenerhalt in der höchsten Amateurklasse Österreichs. Veränderungen in der Kaderzusammenstellung wird es bei den Vorderländern keine geben. Mit nur siebzehn Treffern stellt Röthis die zweitschlechteste Offensive der Westliga. Tore von den wichtigen Offensivkickern Arbnor Rexhaj, Wendelin Seher, Julian Mair und Fabio Scheichl sind in den verbleibenden Pflichtspielen gefragt. Sein Debüt als Röthis Trainer gibt Ali Özkan im Auswärtsspiel am 16. März in Grünau in Salzburg. Die Heimpremiere erfolgt eine Woche später gegen Kufstein.VN-TK