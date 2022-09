Mit eigenem Geld etwas bewirken

Werden traditionelle Sparlösungen angesichts gestiegener Zinsen wieder attraktiver?

Eigene Werte fördern

Im Vergleich zu konservativen Sparlösungen ist die Rendite am Kapitalmarkt deutlich ­attraktiver. Darüber hinaus werden mit der Geldanlage drei Hauptziele erreicht: Wert­verlust durch Inflation verhindern, eine attraktive Rendite sowie einen Vermögensaufbau erzielen. Waren bis vor einigen Jahren risikolose Sparbücher beliebt, hat sich dies in den letzten Jahren gewandelt. Nun steht nicht mehr die möglichst risikolose Anlage im Vordergrund. Viel mehr möchten Anleger(innen) mit dem Investment, das die sogenannten ESG-Kriterien erfüllt, etwas bewirken und die eigenen Werte sowie Zukunftsvorstellungen ausdrücken. Was ist mir wichtig? Glaube ich an Digitalisierung? Die Revolution im Gesundheitssektor? Wer diese und andere Fragen für sich selbst beantwortet, kann konkrete Ziele mit der eigenen Geldanlage verfolgen.