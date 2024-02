Mit Derbyerfolg gegen Dornbirn auf Tuchfühlung zum Spitzenduo bleiben

Feldkirchs Handballer brauchen gegen die Messestädter dringend zwei Punkte.

FELDKIRCH. Am kommenden Samstag, 2. März, 20 Uhr, Reichenfeldhalle Feldkirch, steht in der HVW Bezirksliga das Derby zwischen dem Handballclub Sparkasse BW Feldkirch und dem TS Dornbirn an. Die Herren aus Feldkirch belegen derzeit den dritten Tabellenplatz. Allerdings haben sie ein Spiel weniger absolviert als der Zweitplatzierte Söflingen und sogar zwei Spiele weniger als der Tabellenführer Biberach. Die Konkurrenz um die Spitzenposition ist also äußerst knapp. Das Unentschieden gegen Friedrichshafen (Platz 9) am vergangenen Wochenende war daher besonders schmerzhaft für die Montfortstädter. Nun treffen sie auf Dornbirn, das sich als die Überraschungsmannschaft der Liga erwiesen hat und auf dem achten Tabellenplatz steht. Die Aufsteiger aus der Messestadt erzielten in den letzten Wochen beeindruckende Ergebnisse gegen Top-Teams, darunter der Sieg gegen den Tabellenzweiten Söflingen vor zwei Wochen sowie der überzeugende Erfolg gegen Laupheim in der vergangenen Woche. Es steht also außer Frage, dass die Gäste am Samstag keinesfalls unterschätzt werden dürfen. Feldkirchs Handballer kämpfen derzeit mit einigen Ausfällen. Am kommenden Wochenende müssen sie auf den Langzeitverletzten Thomas Erlacher, Valentin Mandl und Daniel Malin, der im Ausland weilt, verzichten. Erfreulicherweise ist Torhüter Istvan Kallai wieder einsatzbereit. Trainer Petar Roganovic betont vor der Partie: "Wir gehen sicherlich mit einer leichten Favoritenrolle in die Partie. Doch das Team aus Dornbirn dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. das haben die Ergebnisse der letzten Wochen gezeigt. Die zwei Punkte am Samstag sind enorm wichtig, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren."VN-TK