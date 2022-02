Mit der Pandemie nimmt das Mobbing im Internet zu

Cybermobbing hat in der Coronapandemie zugenommen. 17 Prozent der Jugendlichen sind bereits Opfer von Cybermobbing geworden und jeder zehnte hat aktiv mitgemacht.

"Die digitalen Medien waren gerade zu Beginn die einzige Möglichkeit unter den Jugendlichen, um in Kontakt zu bleiben. Das hat auch Schattenseiten gebracht", sagt Bezirksinspektor Frank Jentsch von der Kriminalprävention des Landeskriminalamts anlässlich des Safer Internet Days am Dienstagabend bei Vorarlberg LIVE. Etwa 350 Cybermobbing-Delikte werden pro Jahr in Österreich angezeigt, in Vorarlberg sind es zwischen 15 und 30.