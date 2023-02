Mit der Linie 175 bequem ins Familienschigebiet Schuttannen

Am vergangenen Wochenende startete der Liftbetrieb im Hohenemser Schigebiet Schuttannen.

In den Semesterferien ist täglich Liftbetrieb. Anschließend, wie in der Vergangenheit, ist die Betriebszeit am Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie Ganztagsbetrieb an den Wochenenden.