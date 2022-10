Mit der BTV durchstarten, statt abwarten

Gemeinsam die Zukunft gestalten und aktiv am Erfolg der Bank für Tirol und Vorarlberg mitarbeiten. Die Chancen, in der BTV etwas zu bewirken, stehen für Mitarbeiter(innen) gut.

Die BTV hat ihren Mitarbeiter(inne)n in Vorarlberg einiges zu bieten: modern gestaltete Standorte, interessante Gespräche mit Kund(inn)en sowie abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Geschäftsfeldern. Im Vordergrund stehen dabei der wertschätzende Umgang miteinander und die Freude am gemeinsamen Erfolg.

Entwicklung fördern

Die Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten sind in der BTV vielfältig. Ein maßgeschneidertes Ausbildungsprogramm unterstützt Berufseinsteiger(innen) wie auch erfahrene Mitarbeiter(innen). Es reicht von Online- bis hin zu Hybrid-formaten und garantiert, dass alle auf dem Laufenden bleiben. Die Bank unterstützt auch interne Veränderungen von Mitarbeiter(inne)n in neue Funktionen oder Tätigkeitsbereiche. Ein Beispiel ist „BTV extended“: Zentrale Aufgaben, die im BTV Stadtforum in Innsbruck angesiedelt sind, können auch von einem anderen Standort in Vorarlberg aus erledigt werden.

Gemeinsam etwas bewirken

Teamarbeit bedeutet in der BTV, dass sich alle Mitarbeiter(innen) mit ihren Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen können. Auch auß­erhalb des eigenen Teams gibt es Möglichkeiten, die Zukunft der Bank mitzugestalten. Kolleg(inn)en aus verschiedenen Regionen arbeiten im Rahmen unterschiedlicher Initiativen Seite an Seite. Das fördert den Ideenaustausch und ist für das interne Netzwerk wichtig. Ein Beispiel ist der BTV Innovation Tribe, dessen Mitglieder aus Wien, Tirol, Vorarlberg und der Schweiz kommen. Ziel ist es, Innovationen voranzutreiben und hier alle Teams und Bereiche der BTV zu involvieren. „Wir sind vielfältig“ – so lautet die Devise des Kernteams Vielfalt, das sich ebenso aus Kolleg(inn)en verschiedener Regionen zusammensetzt. Dieses Team entwickelt Maßnahmen und Rahmenbedingungen, um die Vielfalt in der BTV zu stärken.

Spannende Berufsfelder

Christof Kogler, regionaler Geschäftsleiter Vorarlberg Private Banking, über das vielfältige Aufgabengebiet: „Für unsere Kund(inn)en im Private Banking arbeiten wir an maßgeschneiderten, grenzüberschreitenden Lösungen im Wertpapiergeschäft. Wir betreuen darüber hinaus auch Stiftungen und Freiberufler(innen). Unseren Firmenkund(inn)en stehen wir als Expert(inn)en im Wertpapiergeschäft zur Seite.“ Für Kogler ist Teamarbeit ausschlaggebend für den Erfolg: „Das Veranlagungsgeschäft bringt jeden Tag neue Situationen, auf die wir im Team aktiv eingehen. Wir tauschen uns mit unseren Kund(inn)en aus und finden so die für sie beste Lösung. Alle Kolleg(inn)en bringen ihre Stärken ein und haben das gleiche Ziel vor Augen.“

Grenzüberschreitend arbeiten