Mit der aha card ermäßigte Ski-Saisonkarten besorgen

Mit der aha Winteraktion fahren Jugendliche günstiger Ski – die Aktion läuft demnächst ab.

Schnee bis in tiefe Lagen, Temperaturen um den Gefrierpunkt - der Winter ist da und die Vorarlberger Skigebiete sind in die Saison gestartet. Höchste Zeit also Ski-Saisonkarten zu besorgen! Mit der aha card Winteraktion können Jugendliche auch heuer wieder sparen. Sie bekommen mit der aha card ermäßigte Ski-Saisonkarten für Ski Arlberg (bis 31. Dezember), Montafon Brandnertal Winter-WildPass (bis 8. Dezember), Sonnenkopf (bis 31. Dezember), 3TälerPass (bis 17. Dezember) und Ländle Card (bis 10. Dezember). Einfach Gutschein runterladen, ausfüllen und zusammen mit der aha card die ermäßigte Saisonkarte holen. Mit der aha card oder Lehrlingscard sparen Jugendliche nicht nur bei der Ski-Saisonkarte, sondern bekommen auch besondere Rabatte auf Ausrüstung, Kleidung und mehr. Detaillierte Infos zur aha Winteraktion findet man unter www.aha.or.at/winteraktion.