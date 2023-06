Mit dem Tandem von Berlin bis in den VogelfreiRAUM

Tante Friedl macht mit ihrem neuen Debütalbum und dem Fahrrad Halt in Rankweil.

RANKWEIL. Seit dreieinhalb Jahren sind Magdalena Kriss aus Bayern und Dan Wall aus New York State in den Sommermonaten auf Tandem Music Tour auf der ganzen Welt unterwegs, bei der das Duo auf ihrem Tandem von Konzert zu Konzert radeln. Am Freitag, 16. Juni ab 20 Uhr machen Tante Friedl im VogelfreiRAUM in Rankweil einen musikalischen Stopp und geben sich die Ehre. Tante Friedl ist ein Folk- und Weltmusik-Duo mit Wahlheimat Berlin, in das Sie sich verlieben werden. Mit Akkordeon, Banjo und ihren kraftvollen Stimmen kreieren sie eigene Songs sowie neue, packende Interpretationen von Folk und Roots Musik aus Mitteleuropa, dem Balkan und Amerika. Ihr vielfältiges Repertoire von Gewerkschafts- und Protestsongs bis hin zu Liedern über Liebe, Verlust, Natur und Abenteuer gibt Einblicke in andere Kulturen, Geschichten und Perspektiven. Vor zwei Jahren veröffentlichten Tante Friedl ihr Debütalbum „Tandem“, das in zwei Kategorien für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde. In diesem Jahr gewannen sie die Freiburger Leiter, den Preis der Freiburger Kulturbörse. Der Eintritt an der Abendkassa beträgt 15 Euro. Gratis Zuhören dürfen die Vögel mit Kulturpass.VN-TK