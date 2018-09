Mit dem Tablet zum Patienten

Beim Krankenpflegeverein Dornbirn bricht ein neues Zeitalter an.

Dornbirn. Zu Beginn der am Montag im Kolpinghaus abgehaltenen 105. Generalversammlung nahm der ehrenamtlich tätige Obmann des Krankenpflegevereins Dornbirn nur so viel vorweg: „Das Patientenwohl steht im Mittelpunkt“. Daran hat sich in den letzten hundert Jahren nichts geändert, versicherte Heinz Wohlgenannt. Zufriedenheit und Aufbruchsstimmung waren angesagt. Im Laufe der Tagesordnungspunkte wurde auch klar warum, denn die Zahlen belegten ein erfolgreiches Jahr 2017. Aber nicht nur das. Heinz Wohlgenannt berichtete vom hervorragenden Ergebnis bei anhaltend guter Qualität und Produktivität. Bereits das dritte Jahr in Folge konnte ein ansehnlicher Überschuss erwirtschaftet werden. Das mittelständische Unternehmen, das der Krankenpflegeverein mit 48 Mitarbeitern ist, braucht eine solide finanzielle Basis, um Rücklagen zu bilden und Investitionen zu tätigen, so Wohlgenannt. Und investiert wird bereits kräftig, nicht nur in Tablets, sondern in die gesamte IT. Das ließ auch die zahlreichen Gäste aus der Politik und den Partnerorganisationen aufhorchen.