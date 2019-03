Mit dem richtigen Schnitt zum Erfolg

Der Obst- und Gartenbauverein Dornbirn lud zum Obstbaumschnittkurs.

Dornbirn. „Irgendwie ist jedes Jahr der Wurm drin“, so der Beweggrund eines Kursbesuchers am vergangenen Samstag auf der Hatler Kirchbündt. Gut, dass Referent Christian Knaus nicht nur Spezialist in Sachen „Baumschnitt“, sondern auch „energischer Wurmjäger ist“, wie dieser gleich einmal zum Auftakt versicherte.