Mit dem Kneipp Akitv Club im Gleichgewicht bleiben

Kommende Woche startet Dornbirns Traditionsverein wieder einem neuen Kursprogramm durch.

Dornbirn. „Achtung, fertig, los!“, heißt es pünktlich zu Schulbeginn für die Mitglieder vom Kneipp Aktiv Club Dornbirn, der kommende Woche wieder sein Bewegungsprogramm startet. Das Angebot umfasst mittlerweile 38 Gruppen, die in 12 Bewegungsformen ca. 700 Kneipp-Mitglieder in Dornbirns Turnsälen und im Freien „in Schuss bringen bzw. halten“. Dabei begleiten bestens ausgebildete Instruktoren und Übungsleiter die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer – auch in den neu hinzugekommenen Kursen für Vinyasa-Yoga, die „12 Tiroler“ bzw. funktionelles Power Training, die neben bewährten Kursen wie u.a. Ganzköper,- Wirbelsäulen- und Anti-Osteoporose Training sowie Aqua-Fit, Indian Balance und Sturzprävention, das Angebot ergänzen.

Bewegung in der heimischen Natur

„Äußerst beliebt sind bei den Wetterfesten unsere Nordic Walking-Kurse und das funktionelle Outdoor Training“, betont Obmann Bruno Greber. Die Natur wird dabei schonend miteinbezogen und mit all seinen Wundern zum Trainingspartner. Weiters werden Stiegen, Parkbänke usw. zu Trainingsgeräten und dabei ganz nebenbei einsame Wege und Plätze in Dornbirn entdeckt. „Die Semester Herbst/Winter und Frühling umfassen je zehn Einheiten und sind damit von der Länge her ideal um alle Vorhaben, wie z.B. Gewichtsreduzierung oder Ausdauererwerb umzusetzen“, betont Greber. Instruktorin Judith Hanspeter ergänzt dazu: „Draußen zu trainieren tut unserem Körper, unserer Seele und dem Immunsystem gut. Die Kombination aus Ausdauersport und frischer Luft wirkt wahre Wunder auf unser Herz-Kreislauf-System und wenn die Natur zu unserem Trainingsplatz wird, sehen wir in allem ein Trainingsgerät und es gibt keine Ausreden mehr, weil es einfach Spaß macht.“

Den wichtigsten Schritt zu einem neuen Lebensgefühl muss aber jeder selbst machen. Für die vielen Mitglieder sind die Kurse oft ein wöchentlicher Fixtermin, auf den man sich freuen kann. „Viele schätzen dabei die Gruppendynamik und den Spaßfaktor, der nebenbei Beweglichkeit, Ausdauer und Kräftigung der Muskulatur bringt“, so Greber.

Bewusstsein für Körper und Geist stärken

Das Kneipp-Prinzip, heute wohl auch besser bekannt als „Work-Life-Balance“, erkannte Sebastian Kneipp, Kräuterpfarrer und Wasserguru, bereits vor über 200 Jahren. Im 21. Jahrhundert ist die Kneipp-Philosophie aktueller denn je. Da besonders die „Lebensfreude“ ein wichtiger Teil der Gesundheit und deren Erhalt ist, wird sie in seiner Lehre und beim Kneipp Aktiv Dornbirn großgeschrieben. So werden auch Ausflüge, Wanderungen, Skitourenwoche und Langlaufkurse angeboten, aber auch die anderen Säulen, wie Ernährung, Heilkräuter, Wasser sind gefüllt mit Angeboten zum Thema, damit jeder seine Ergänzung zum Alltag findet. „Egal ob jung oder jung geblieben, wir freuen uns über weitere begeisterte neue Mitglieder, die ab sofort wieder in unser umfangreiches Programm schnuppern möchten“, erklärt Bruno Greber abschließend.