Mit dem Kinderwagen zur Messe

Tipps, Tricks und Gadgets: Über 3500 Gäste auf der „Babywelt“ in Dornbirn.

DORNBIRN Vorbereitung ist bekanntlich alles. Gerade dann, wenn es darum geht ein neues Leben auf die Welt zu setzen. Werdende Eltern machen sich oftmals viel Druck. „Man will ebenfalls alles richtig machen“, gibt Marco Breuß (29) zu. Die „Babywelt“ in Dornbirn ließ dabei keine Wünsche offen: neumodische Babyschalen, Schnuller in jeder erdenklichen Form und Farbe, innovative Gefahrenpräventionen und via Smartphone gesteuerte Babycams: 60 Marktstände am Puls der Zeit. Allein die Spaziergänger rund um das Messeareal merkten: Kinderwagen und schwangere Frauen – es war wieder Babymesse.