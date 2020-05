Mit dem E-Bike durch Vorarlberg

Atemberaubende Aussichten über die Berggipfel oder eine Bodenseeumrundung: Mit dem E-Bike steht dieses Abenteuer allen Altersklassen offen, egal ob gut trainiert oder nicht.

Vom Bodensee zur Silvretta

Die ersten Abschnitte der insgesamt rund 7 Stunden dauernden Tour führen am Rhein entlang und durch den Walgau – was besonders für Familien gut geeignet ist. Zahlreiche sehenswerte Hotspots laden zudem zu kleineren Pausen ein, wie etwa das urbane Flair der Stadt Bregenz, ein Badeabstecher in den Alten Rhein zwischen Lustenau und Hohenems oder die Besichtigung des Jüdischen Viertels sowie des Jüdischen Museums in Hohenems. Wer es trotz E-Bike-Schubhilfe noch gemütlicher möchte, der kann für einige Teilstrecken einfach auf die Bahn umsteigen. Ab Bludenz macht man dann langsam richtig Höhenmeter gut. Vor Schruns führt der Rad-weg am renaturierten Baggersee „Roter Stein“ vorbei, bevor man am Ziel am Ende mit

einer grandiosen Aussicht

belohnt wird.