Mit dem Bike in die Selbstständigkeit

Buch/Dornbirn. Ein Hobby avancierte in der Pandemie zum Kleinunternehmen „VONBIKE“.

Ordentlich in die Pedale tritt Matthias Vonach schon seit Kindestagen. „Die Leidenschaft zum Biken hat sich bei mir schon früh auf der BMX-Bahn gezeigt“, blickt der 39-jährige nun auf eine bewegende Zeit zurück. Gerade in den letzten Jahren entwickelte sich der Radsport bei ihm zu einer besonderen Leidenschaft. Dieser Freizeitaktivität frönte er nicht nur im Gelände sondern auch im Keller, wo eifrig geschraubt und gewerkelt wurde. Seine Freizeit nutzte der Bucher größtenteils, um sich das nötige Fachwissen anzueignen, ehe sich vor ein paar Jahren der Gedanke zur Gründung eines Einzelunternehmens breit machte. Vor etwa drei Jahren schlug der passionierte Biker nun sukzessive den Weg in die Selbstständigkeit ein.

Berufung

„In der Pandemie ein Unternehmen aufzubauen war ambitioniert. Zwischenzeitlich konnte ich mein umfängliches Hobby zur Berufung machen“, erläutert Vornach, der kürzlich seine Pforten in der Rhomberg`s Fabrik in Dornbirn öffnete. In einem angemieteten Lokal im Erdgeschoss finden sich auf rund 90 m² ein Verkaufsraum sowie die Fahrradwerkstatt als Herzstück. „Gerade bei den Reparaturen sehe ich mich als Full-Service-Anbieter“, merkt der Neo-Chef an, der mit Unterstützung seiner Partnerin Patricia den Betrieb meistert. Viel Eigeninitiative war nötig, damit die Firma kürzlich durchstarten konnte.

Zündende Idee