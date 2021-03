Mit dem 24-Wochen-Programm zum persönlichen Wohlbefinden

Im Mai 2021 startet die Landesinitiative vorarlberg >>bewegt das 24-Wochen-Programm für Erwachsene, die wieder zur regelmäßigen Bewegung und einem aktiveren Lebensstil (zurück)finden wollen.

Wer Interesse an diesem Angebot hat, ist eingeladen, sich zum Infoabend anzumelden, der am Dienstag, 6. April um 18.30 Uhr online via Zoom stattfindet.