Mit Bus und Bahn gratis zur Messe

VN und Verkehrsverbund Vorarlberg stellen Gratistickets für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Nicht nur der Eintritt zur VN-Kinder- und Jugendbuchmesse „Buch am Bach“ ist kostenlos. Auch die An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist dank der Kooperation mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) gratis. „Wir unterstützen die Kinder- und Jugendbuchmesse sehr gerne.

Einfach herunterladen

Und bequem ist die An- und Abreise auf jeden Fall. Die Bushaltestelle „Götzis Zentrum“ befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Kulturbühne AmBach und zum Jonas-Schlössle. Der Bahnhof ist vom Veranstaltungsort auch nicht weit entfernt. Und zu Ihrem Gratis­ticket kommen Sie auch ganz einfach. Denn als Fahrschein dient das „Online-Gratisticket“, das auf der Homepage von www.vmobil.at zum Herunterladen angeboten wird. Es ist sowohl in ausgedruckter Form als auch am Smartphone oder Tablet ohne Ausdruck gültig.