Mit attraktiven Förderungen „Raus aus dem Öl“

Bund und Land forcieren den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Attraktive Förderungen und Beratungsprogramme sollen Privaten und Unternehmen den Umstieg auf erneuerbare Energien leicht und finanzierbar machen.

Seit März 2019 fokussiert der Bund seine Umweltförderung noch stärker auf den Tausch von fossilen Heizungssystemen. Das Ziel: Bis 2030 sollen die Hälfte der österreichweit 700.000 Ölkessel ersetzt werden. Das Land Vorarlberg unterstützt diese Maßnahme mit Landesmitteln für Klein und Mittelbetriebe und einer Beratungs- und Kommunikationsoffensive des Energieinstituts Vorarlberg für Privatpersonen. Um für den Ersatz von Ölkesseln maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, wirkt auch die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker an dieser Initiative mit.

Die Förderungen von Bund und Land sind indes ausgesprochen attraktiv, wie Landesrat Christian Gantner verdeutlicht: „Wer in Vorarlberg im Einfamilienhaus seinen Ölkessel durch eine Holzheizung, einen Nahwärmeanschluss oder eine Wärmepumpe ersetzt, kann je nach Energieeffizienz des Hauses 9000 bis 12.000 Euro an Förderung erhalten.“

Es gelte, den erfreulichen Trend der vergangenen Jahre weiter anzukurbeln, betont Gantner. 2005/2006 hat in Vorarlberg noch fast die Hälfte aller Haushaltemit Öl geheizt – 2015/2016 war es nur noch ein Viertel. „Das heißt, in zehn Jahren wurden bereits 40 Prozent der bestehenden Ölheizungen durch erneuerbare Energiesysteme ersetzt. Bis 2030 wollen wir gemeinsam mit dem Bund weitere 50 Prozent ersetzen. Die neuen Förderungen sind ein weiterer starker Impuls in Richtung Energieautonomie Vorarlberg“, sagt Landesrat Gantner.