Mit Ansage: Ackermann gewinnt Auftakt der Tour of Austria

Die erste Etappe der wiederbelebten Österreich-Radrundfahrt ist Beute des Deutschen Felix Ackermann (UAE) geworden. Nach 180 km rund um Dornbirn spielte der 29-Jährige in seiner Wahlheimat Dornbirn seine Sprintstärke aus und hatte die Nase vor dem Ecuadorianer Jhonatan Narvaez und seinem Landsmann Kim Heiduk (beide Ineos). Zeitgleich wurde Felix Engelhardt (Jayco) als bester Österreicher Fünfter, der auf den Gesamtsieg schielende Tobias Bayer (Alpecin) Neunter.

Am Montag kommt Tirol in den Genuss der Tour. Dann steht die zweite Etappe über 158,8 km und 1.803 Höhenmeter von St. Anton nach Innsbruck mit zwei Bergwertungen am Programm. In seiner Wahlheimat hat sich mit Lukas Pöstlberger auch ein rot-weiß-roter Fahrer viel vorgenommen.