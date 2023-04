Mit 200 km/h im Pinzgau durchs Ortsgebiet gerast

Ein 21-Jähriger ist mit bis zu 200 km/h über die Pinzgauer Straße (B311) und durch das Ortsgebiet Schwarzach gerast, ehe die Polizei ihn Sonntagfrüh stoppte. Der schwarze Pkw war bereits auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Villach durch stark überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Der Fahrer ignorierte Anhaltezeichen und raste über die Landstraße weiter, mit äußerst riskanten Überholmanövern und ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr, berichtete die Polizei Salzburg.

Bei einer Schwerpunktkontrolle Freitagabend in Perg in Oberösterreich überschritten 310 von 2.241 gemessenen Fahrzeugen die erlaubte Geschwindigkeit. Es gab zehn Anzeigen wegen technischer Mängel, eine Kennzeichenabnahme vor Ort und 17 Organmandate, zudem wurden fünf Alkolenker erwischt. Die BH Perg stellte Strafbescheide in der Höhe von 5.200 Euro aus, berichtete die Polizei am Sonntag.