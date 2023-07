Mit 15 Jahren schon auf Erfolgskurs

Die junge Rankweilerin Clara Tschanett hat sich im Springreiten einen Namen gemacht.

RANKWEIL. Der erst 15-jährigen Rankweilerin Clara Tschanett gehört die Zukunft im Pferdesport. Die Schülerin vom BORG Feldkirch ist im Nachwuchs das Aushängeschild auf Landesebene. Sie bringt alle Eigenschaften wie Ehrgeiz, Glaube, Wille und große Leidenschaft mit um in späteren Jahren etwas Großartiges zu schaffen. Ihre beiden zehnjährigen Stuten Constance und Cascada pflegt Tschanett am Pferdehof Bösch in Rankweil mit großem Eifer. Seit sechs Jahren betreibt Clara Tschanett den Pferdesport auf Amateurbasis. Wöchentlich trainiert sie und will in der Disziplin Springreiten für Furore sorgen. Als eine der jüngsten Starterin bei diversen Wettkämpfen und Turnieren in Österreich konnte sie als Nachwuchssportlerin in der Allgemeinen Klasse schon beachtliche Erfolge erreichen. Die Landesmeisterin in der Jugend vom Vorjahr hat in dieser Saison schon 25 (!) Podestplätze, davon neun Siege, auf der Habenseite. Seit April dieses Jahres nimmt die große Zukunftshoffnung bei nationalen Turniern in Salzburg, Tirol und Oberösterreich mit einer Höhe von 1,3 Meter teil. Mit dem Verein Gespannfahrverein Montfort wurde Tschanett vor geraumer Zeit Landesmeister in der Mannschaftswertung und wusste zu überzeugen. In den kommenden Monaten nimmt die Aufsteigerin der Saison noch an den stark besetzten Turnieren in Stadl Paura, Amadeus Indoors Horse in Salzburg und in Bregenz sowie beim Heimturnier Mitte Oktober in Rankweil teil. Im nächsten Jahr rückt der Start der nationalen Meisterschaft der Junioren in den Mittelpunkt. Allerdings ist die Kombination Schule und Sport für Clara Tschanett mit großen Herausforderungen verbunden. „Es ist eine große Challenge alles unter einen Hut zu bringen“, sagt die junge Athletin. Die schulische Ausbildung dauert noch bis 2026 und dort will sie auch die Matura mit Erfolg abschließen. Neben der Schule und dem Pferdesport ist ihr zweites großes Hobby das Klavier spielen.VN-TK