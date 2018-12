Mit 14 Jahren schon wieder im Gefängnis

Der Drittangeklagte sei sein größtes Sorgenkind, sagte Jugendrichter Richard Gschwenter bei der Urteilsbegründung.

Zuletzt sind die Flüchtlinge am 14. September verurteilt und auf Bewährung aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Bereits am 28. September wurden die Minderjährigen wiederum in U-Haft genommen. Sie haben wiederum Einbruchsdiebstähle in Gebäude und Transportmittel begangen, dieses Mal mit einer Beute im Wert von 700 Euro. Zudem sind sie erneut unerlaubterweise mit fremden Autos gefahren.