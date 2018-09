Mistura für Rückzug von Rebellen aus Wohngebieten in Idlib

Der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura hat einen Plan für einen Rückzug von Rebellen aus bewohnten Gebieten der syrischen Rebellenhochburg Idlib vorgelegt. Vor dem UN-Sicherheitsrat in New York sagte de Mistura am Freitag, den bewaffneten Kämpfern solle eine Frist für einen Rückzug gesetzt werden. Während dieses Zeit sollten militärische Angriffe auf die Rebellen unterbleiben.

Das Angebot richte sich insbesondere an die islamistische Al-Nusra-Front, die sich inzwischen in Hayat Tahrir al-Sham umbeannnt hat.

Die syrische Armee plant offenbar eine großangelegte Militäroffensive auf Idlib, die letzte Rebellenhochburg des Landes. Beobachter befürchten ein Blutbad. In der von Jihadisten und islamistischen Rebellengruppen kontrollierten Provinz im Nordwesten Syriens leben 2,9 Millionen Menschen, darunter 1,4 Millionen Vertriebene aus anderen Landesteilen. Im Fall einer Großoffensive drohen erbitterte Kämpfe, da es für die Rebellen keine Ausweichmöglichkeit in Syrien mehr gibt.

Der Vorschlag des UN-Sondergesandten de Mistura für einen Rückzug der Rebellen stieß auch deswegen schnell auf Skepsis. Es sei unklar, wohin die Bewaffneten gehen sollten, sagte ein Diplomat im Sicherheitsrat. Auch sei offen, ob die syrische Führung sich auf einen vorläufigen Verzicht auf militärische Gewalt einlasse.

In der Sitzung des UN-Sicherheitsrates sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia, in Idlib seien 40 bis 45 bewaffnete Gruppen mit bis 50.000 Mitgliedern aktiv. Allein 16.000 Kämpfer gehörten der Al-Nusra-Front an. Die Zivilisten in der Region seien “erschöpft von der Tyrannei der Extremisten”, Gruppen mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida seien ein “legitimes Ziel für Liquidierungen”. Russland steht im Syrien-Konflikt fest an der Seite von Machthaber Bashar al-Assad.

Dagegen warnte die britische UN-Botschafterin Karen Pierce, in Idlib gebe es “mehr Babys als Terroristen”. Darüber solle nachdenken, werde militärisch vorgehen wolle. US-Botschafterin Nikki Haley warnte, “wenn Assad, Russland und der Iran weitermachen, werden die Konsequenzen furchtbar sein”. Ein Gipfel zu Idlib zwischen Russland, dem Iran und der Türkei am Freitag in der iranischen Hauptstadt Teheran hatte keine Annäherung gebracht.