Misstrauensantrag gegen slowenische Regierung eingebracht

Gegen den slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jansa ist am Freitag ein Misstrauensantrag eingebracht worden. Der umstrittene rechtskonservative Politiker soll nach dem Willen der linksgerichteten Opposition durch den früheren Außenminister Karl Erjavec ersetzt werden. Der Antrag trägt die Unterschriften von 42 der 90 Abgeordneten, die "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL) hofft aber bei der geheimen Abstimmung am kommenden Mittwoch auf Überläufer aus der Koalition.

Erjavec zeigte sich bei einer Pressekonferenz mit den Chefs der vier anderen Oppositionsparteien am Freitagnachmittag vom Erfolg seines Vorstoßes überzeugt. Der neue Chef der Demokratischen Pensionistenpartei (DeSUS) begründete seine Kandidatur damit, die "Abnormalisierung" Sloweniens unter Jansa zu stoppen. Die internationale Position des Landes sei komplett anders als in den drei Jahrzehnten seit der Unabhängigkeit von Jugoslawien. "Unsere Partner sind Länder, die Probleme mit dem Rechtsstaat haben, wir haben uns von Kerneuropa entfernt", sagte er in Anspielung auf das Naheverhältnis Jansas zum ungarischen Premier Viktor Orban. "Die Politik der aktuellen Regierung ist die Zerstörung des Landes", kritisierte Erjavec.

Die Chefin der Sozialdemokraten, Tanja Fajon, äußerte ihre Sorge, dass man sich in eineinhalb Jahren in einem Land wiederfinden könnte, "in dem man Angst hat". Sie betonte, dass es den Mitgliedern von KUL nicht um ihr eigenes Ego gehe. Schließlich unterstütze man mit Erjavec den Chef einer kleineren Partei. Linke-Chef Luka Mesec warnte, dass es in Slowenien zu Zuständen wie in den USA kommen könnte. Jansa habe die ganze Zeit den US-Präsidenten kopiert und werde das auch weiterhin machen, sagte er mit Blick auf den von Trump bewirkten Sturm auf das US-Kapitol. Slowenien habe unter Jansa "den tiefsten Punkt in seiner Geschichte" erreicht, so Mesec.