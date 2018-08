Mission Gesunder Schlaf

Vergangene Woche feierte SAMINA Neueröffnung in der Dornbirner Eisengasse.

Seit fast 30 Jahren stellt SAMINA aus nachhaltig produzierten Naturmaterialien und von Hand gefertigt orthopädisch und bioenergetisch optimale Schlafsysteme, Kissen und Zudecken her. Hinter der Erfolgsschichte von SAMINA steht der Name Günther W. Amann-Jennson. Der visionäre Firmengründer führte vor seiner Unternehmer-Karriere 13 Jahre lang eine psychologische Heilpraxis in Feldkirch. Sein Fachgebiet: Schlafpsychologie. Er sah im Schlaf einen Indikator für das Befinden des Schläfers und nutzte seine Erfahrungen, um ein ganzheitliches „Schlaf-Gesund-Konzept“ zur Optimierung der Schlafqualität zu entwickeln. Den Prototypen des Schlafsystems stellte er namhaften Betten- und Matratzenfirmen vor. Alle waren begeistert, aber keiner wollte damit in Produktion gehen. Also entschied Amann-Jennson, das selber zu tun und gründete 1988 die Firma SAMINA. Der Rest ist Erfolgsgeschichte. Dementsprechend groß war der Besucherandrang vergangenen Donnerstag, um einen Blick in die neuen Räumlichkeiten in der Eisengasse zu werfen. Filialleiter Mathias Baur freute sich unter anderem Gerhard und Markus Morscher (Steuerbüro Morscher), Ute und Johannes Ouschan (Unternehmensberater), Dr. med. Marc Risch (Clinic Alpinum) sowie Rudolf und Ilse Mock (Vizebürgermeisterin Frastanz) in der neuen Dornbirner Heimstätte zu begrüßen.