Missbrauchsvorwürfe gegen NGOs im Kongo

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Ebola-Helfer im Kongo wollen auch die beschuldigten Hilfsorganisationen diese prüfen. Man habe "sofort eine international geführte Untersuchung eingeleitet", als man das erste Mal auf die Vorwürfe aufmerksam gemacht worden sei, teilte World Vision am Mittwoch mit. Diese dauere noch an. Auch Ärzte ohne Grenzen (MSF) teilte mit, man nehme Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs und Ausbeutung ernst.

Die Nachrichtenseite "The New Humanitarian" veröffentlichte am Dienstag mit der Thomson Reuters Foundation einen Bericht, wonach 51 Frauen im Kongo mehreren Ebola-Helfern von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie von NGOs sexuelle Ausbeutung und Missbrauch zwischen 2018 und 2020 vorgeworfen haben. Die WHO erklärte bereits am Dienstag, man werde die Anschuldigungen rigoros prüfen.