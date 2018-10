Missbrauchsskandal: Washingtons Erzbischof zurückgetreten

Wegen eines Missbrauchsskandals hat Papst Franziskus den Rücktritt des Erzbischofs von Washington akzeptiert. Kardinal Donald Wuerl steht seit Wochen unter Druck, weil er in seiner Zeit als Bischof von Pittsburgh an der Vertuschung von Missbrauchsfällen im Klerus beteiligt gewesen sein soll.

Er hatte seinen Rücktritt im September in Aussicht gestellt. Franziskus nahm das Rücktrittsgesuch nun an, wie der Vatikan am Freitag mitteilte.

Die Generalstaatsanwaltschaft des US-Staates Pennsylvania hatte festgestellt, dass sich über sieben Jahrzehnte hinweg mehr als 300 Priester an über 1.000 Kindern und Jugendlichen vergangen hatten. Die Kirchenoberen hatten nach Überzeugung der Ermittler teils trotz Kenntnis der Vorgänge nicht durchgegriffen. Die meisten Fälle sind strafrechtlich verjährt. Wuerl war früher Bischof von Pittsburgh in Pennsylvania.

Franziskus dankte Wuerl in einem Schreiben für seine Sorge um das Wohl der Kirche. In dem von der Erzdiözese Washington veröffentlichten Schreiben erklärte der Papst, Wuerl habe “Fehler” begangen, weil er Probleme nicht angegangen sei. Das sei aber etwas anderes als Straftaten zu vertuschen. Wuerls “Vornehmheit” habe ihn dazu gebracht, sich nicht so zu verteidigen. “Darauf bin ich stolz und danke Dir.” Der 77-Jährige solle noch so lange im Amt zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei.