Missbrauchsprozess gegen Arzt im Burgenland fortgesetzt

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Mittwoch die Neuauflage eines Missbrauchsprozesses gegen einen burgenländischen Arzt fortgesetzt worden. Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, dass er von Juli bis September 2021 vier Frauen in der Aufwachphase nach einer Sedierung sexuell missbraucht haben soll. Er bestreitet das. Seine Assistentinnen gaben an, der Mann sei nie mit seinen Patientinnen alleine in einem Raum.

Der Chirurg und Allgemeinmediziner war eigentlich bereits im Dezember 2022 zu drei Jahren Haft, davon zwei bedingt, verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) gab jedoch seiner Nichtigkeitsbeschwerde statt und hob das Urteil auf, weshalb das Verfahren neu aufgerollt wurde.

Laut Anklage soll der 48-Jährige nach Magen- und Darmspiegelungen zu den Patientinnen in den Aufwachraum gekommen sein und sie berührt haben. Er bestritt das vehement und begründete die Vorwürfe im ersten Verfahren mit "sexuellen Halluzinationen", die mögliche Nebenwirkungen der zur Sedierung verwendeten Medikamente seien. Bei der Prozess-Wiederholung blieb er bei seiner Verantwortung, wollte aber keine Aussage mehr machen.

Am Mittwoch betonten die Assistentinnen des Arztes vor Gericht, dass dieser nie mit seinen Patientinnen alleine in einem Raum sei. Es sei immer eine Mitarbeiterin dabei - auch weil bekannt sei, dass die Medikamente zu sexuellen Halluzinationen führen könnten, und man sich vor entsprechenden Anschuldigungen schützen wolle.

Der Staatsanwalt forderte in seinem Schlussplädoyer eine neuerliche Verurteilung des Angeklagten. Er halte die Frauen für "sehr glaubwürdig". Außerdem verwies er auf die zeitliche Häufung der Vorfälle, die auch die Privatbeteiligtenvertreterin dreier Opfer hervorhob: "Vier Frauen, unabhängig voneinander, die sich nicht kennen, in einem Zeitraum von vier Monaten, davor keine Fälle und danach keine Fälle - das macht keinen Sinn."

Der Verteidiger des 48-Jährigen hingegen betonte, dass man schlicht nicht wissen könne, was passiert sei. Er verwies auf die Begründung des OGH zur Aufhebung des Urteils. Dieser hatte festgehalten, dass zu wenig berücksichtigt worden sei, dass die Medikamente laut Gutachten sexuelle Fantasien und Träume verursachen können. Außerdem argumentierte der OGH, dass keine DNA-Spuren gefunden worden seien und die Frauen teilweise selbst ausgesagt hätten, dass sie nicht sicher seien, ob es tatsächlich zu einem Übergriff gekommen sei.

An den Beweisen habe sich in der Neuauflage des Verfahrens nichts geändert, meinte der Verteidiger: "Auf dieser Basis kann man niemanden in Österreich verurteilen." Die Urteilsverkündung ist für den Nachmittag geplant.