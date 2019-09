Missbrauch in Seminar: Zwei Priester im Vatikan vor Gericht

Die vatikanische Staatsanwaltschaft hat am Dienstag die Eröffnung eines Prozesses gegen zwei Priester wegen homosexueller Handlungen in einem Jugendseminar beschlossen. Das teilte der Heilige Stuhl mit. Hintergrund ist ein 2017 erschienenes Buch des italienischen Journalisten Gianluigi Nuzzi über Verfehlungen in der römisch-katholischen Kirche.

In dem Buch mit dem Titel "Peccato originale" (Erbsünde) schreibt Nuzzi unter anderem, ein früherer Seminarist und heutiger Priester habe in dem Knabenseminar St. Pius X. einen Priester beim Oralsex mit einem Mitbewohner gesehen. In dem im Vatikan gelegenen Seminar werden Buben im Alter von 11 bis 14 Jahren auf eine mögliche spätere Ausbildung als Priester vorbereitet. Einer der beiden Priester wird für Missbrauch verantwortlich gemacht. Ein Ex-Leiter des Vorseminars wird sich wegen Beihilfe verantworten müssen. Die Ermittlungen im Vatikan laufen, seitdem Nuzzis Buch im November 2017 erschienen war.

Nuzzi hat sich in Italien einen Namen als Enthüllungsjournalist gemacht, der echte oder vermeintliche Vatikan-Skandale ausgräbt. 2012 hatte er mit der Publikation vertraulicher Dokumente aus der Kurie den ersten sogenannten "Vatileaks"-Skandal ausgelöst. Im Herbst 2015 veröffentlichte er ein Buch über Geldverschwendung in der Kurie. Nuzzi begrüßte am Dienstag, dass sich die verdächtigten Priester jetzt vor einem vatikanischen Gericht verantworten müssen.