Missbrauch: 75-Jähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt

Der Schöffensenat glaubte dem Opfer und stufte die Schilderungen als nachvollziehbar ein. Die Verteidigung hatte mit einer Intrige gegen den Angeklagten argumentiert.

Keine Racheaktion

Die Verteidigung hatte ins Treffen geführt, dass der Vater des jungen Mannes wegen sexueller Übergriffe einst verurteilt wurde. Da war das Opfer allerdings noch ein kleiner Junge. Aus dieser Erfahrung hätte der heute Erwachsene die Lehre gezogen, dass man einen unliebsamen Gesellen aus dem Verkehr ziehen könne, in dem man sexuelle Übergriffe erfindet. Damit, so die Verteidigung, habe man die Mutter wieder für sich alleine. Das Gericht schenkte dieser Darstellung keinen Glauben und verhängte sieben Jahre Haft für den Täter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Opferanwalt Stefan Denifl konnte für das Missbrauchsopfer knapp 2000 Euro Entschädigung erwirken. „Mein Mandant konnte mit seiner Schilderung des Sachverhalts überzeugen, dass diese Übergriffe tatsächlich stattgefunden hatten“, so Denifl zum Prozessausgang.