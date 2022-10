Misolic in erster Wien-Runde ausgeschieden

Für den ersten von vier Österreichern im Hauptbewerb der Erste Bank Open in Wien ist am Montagabend das Aus gekommen. Filip Misolic musste sich dem Argentinier Francisco Cerundolo nach 68 Minuten mit 3:6,3:6 glatt geschlagen geben. Der diesjährige Kitzbühel-Finalist hatte wie zwei weitere Österreicher eine Wildcard für das ATP-500-Turnier erhalten.

Kitzbühel habe ihm aber Selbstvertrauen gegeben. "Ich weiß, dass ich auf Sand ziemlich gefährlich sein kann. Aber wie gesagt, mein Ziel ist es jetzt, auf Hartplatz gut zu sein." Misolic wollte ursprünglich noch beim Challenger in Bergamo spielen, will jetzt aber die Saison schon beenden. "Es war ein anstrengendes Jahr und ich brauche ein bisschen Pause." Seine Saison 2023 will er fix in Australien beginnen, das große Ziel sind für kommendes Jahr die Top 100. Die Vorbereitung wird er in Sachen Kondition in Graz und spielerisch in Zagreb sowie auch in der Südstadt (dort mit Jürgen Melzer) haben.