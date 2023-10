Misolic-Aus in erster Runde von Bratislava-Challenger

Filip Misolic hat die erste Runde des Challenger-Tennisturniers von Bratislava nicht überstanden. Österreichs Nummer vier unterlag bei dem mit 145.000 Euro dotierten Bewerb dem Ungarn Zsombor Piros am Montag 5:7,6:3,3:6. Am Dienstag greifen mit Dominic Thiem und Dennis Novak zwei weitere Österreicher ins Geschehen ein.

Der topgesetzte Thiem bekommt es im zweiten Spiel nach 16.00 Uhr mit dem Ukrainer Witalij Satschko (ATP-161.) zu tun. Auch Novak, in der Vorwoche erst im Halbfinale des ATP-Challengers von Alicante gescheitert, steht einem Man aus der Ukraine gegenüber. Er setzte sich am Montag in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Franzosen Matteo Martineau mit 6:3,6:3 durch und trifft in der dritten Partie nach 11.00 auf Illja Martschenko, der ebenfalls über die Qualifikation kam.