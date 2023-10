Mirjam Unger führt erstmals Regie bei Austro-"Tatort"

Die Regisseurin Mirjam Unger dreht derzeit ihren ersten Austro-"Tatort". Im Fall "Hurenkind" taucht das bewährte Ermittlerduo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser diesmal in die Rapszene ein. Seit 26. September stehen neben dem Erfolgs-Tandem somit auch namhafte Vertreter des plotdominierenden Musikgenres wie Aleksandar Simonovski und Kiara Hollatko - bekannt unter ihrem Künstlernamen Yugo bzw. KeKe - vor der Kamera, wie der ORF am Montag mitteilte.

Neben Unger, die für den ORF u.a. schon bei "Vorstadtweiber" und "Tage, die es nicht gab" Regie geführt hat, feiern auch Franziska Pflaum und Samuel Deisenberger bei "Hurenkind" ein Debüt. Sie haben erstmals das Drehbuch für die beliebte Krimireihe geschrieben. Im Mittelpunkt steht der Tod des aufstrebenden wie kokainsüchtigen Rappers Ted Candy (Yugo). Das Ermittungsgespann Moritz Eisner und Bibi Fellner haben es in dieser für sie fremden Welt zwischen Subkultur und Megabusiness schnell mit einem wachsenden Kreis an Verdächtigten zu tun - vom Labelbesitzer bis zum besten Freund des Toten. Bis voraussichtlich Ende Oktober wird noch in Wien - darunter im Flex und im Gasometer - gedreht. Die Ausstrahlung ist für 2024 geplant.