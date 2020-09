Miomir Kecmanovic gewinnt in Kitzbühel ersten ATP-Titel

Der Serbe Miomir Kecmanovic ist der Nachfolger von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem als Gewinner der Generali Open. Der 21-Jährige gewann das Finale am Sonntag vor Publikum gegen den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann 6:4,6:4. Kecmanovic war der einzige Nicht-Qualifikant unter den Halbfinalisten, er wird sich in der Weltrangliste auf sein Karrierehoch unter die Top 40 verbessern.

Mit einem frühen Break stellte Kecmanovic die Weichen für die Satzführung, und gleich zum Auftakt des zweiten Durchgangs legte er mit einem weiteren Break nach. Hanfmann kam aber noch einmal zurück. Letztlich setzte sich die höhere Klasse des Belgraders aber durch, auch wenn erneut sein Service zu wünschen übrig ließ. Kecmanovic war bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden und ist postwendend nach Tirol gewechselt - letztlich die richtige Entscheidung für den Freund von Novak Djokovic.

"Es ist unglaublich, dass ich meinen ersten Titel gewonnen habe", sagte Kecmanovic in seiner ersten Reaktion. Er erhält 250 ATP-Punkte. "Ich habe so hart dafür gearbeitet. Es ist wirklich speziell. Es ist das erste Turnier (seit dem Corona-Ausbruch, Anm.) wieder mit Zuschauern. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Ich habe versucht, mich auf die Punkte zu konzentrieren und nicht zu viel an den Titel zu denken. Ich bin das erste Mal in Kitzbühel. Ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin."