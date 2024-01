MINT-Projekt erlebt einen Höhenflug

Die knapp fünfzig Veranstaltungen der MINT Region Vorderland/am Kumma waren im Vorjahr stets ausverkauft.

GÖTZIS. Vor vier Jahren hat das Land Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer, Bildungsdirektion und BIFO eine separate Förderstrategie entwickelt und finanziert. Junge Menschen will man mit diesem zukunftsorientierten Projekt besonders für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) begeistern und gezielt zu fördern. Eigene MINT-Koordinationsstellen im Land wurden eingerichtet. In der MINT-Region Vorderland/am Kumma setzen sich fünfzehn Gemeinden, Unternehmen, Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Vereine, Institutionen und Privatpersonen für die professionelle Gestaltung der Zukunft ein. Für die MINT-Region Vorderland/am Kumma mit den Koordinatoren Norbert Preg und Marco Köb war das abgelaufene Jahr wieder ein großartiger Erfolg. Gemeinsam mit verschiedenen Netzwerkpartnern vor Ort konnten von Jänner bis Dezember insgesamt 49 Workshops, Kurse, Weiterbildungen und Veranstaltungen durchgeführt werden. Knapp 1500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie etliche Lehrkräfte und Pädagogen haben dabei getüftelt, gebastelt, nachgedacht, gewerkelt, laboriert, experimentiert, erforscht, gerätselt und produziert. „Die Community hat sich stark vergrößert und es wurden viele junge Menschen zu einem dieser vielen Events erreicht, um ihre Begeisterung für MINT-Fächer zu wecken“, sagt ein zufriedener Koordinator Norbert Preg. Viele junge Kids und Jugendliche konnte man dabei unterstützen, ihren individuellen Zugang zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu finden. Dazu boten Einrichtungen aus der Region und dem Netzwerk eine breite Palette an Formaten zum Mitmachen. Die abwechslungsreichen, knapp fünfzig Angebote des letzten Jahres wurden regelrecht gestürmt. Nach nur wenigen Stunden der Anmeldung waren sämtliche Veranstaltungen ausverkauft, nichts ging mehr. Deshalb mussten zahlreiche Events zwei- und dreimal veranstaltet werden um den Besuchern die Möglichkeit zu geben doch noch in den Genuss des Mitwirkens zu kommen. Groß war die Resonanz vor allem bei Events wie Kennenlernen des Lernroboters, Programmieren für Anfänger, Licht, Wellen und Bilder in der Medizin, der Elektrizität auf der Spur, 3D-Drucken für Einsteiger, Sieden & Seifen Workshop, Spielen mit Bausteinen in Bibliotheken, LEGO Challenge, POP-UP Planetarium, Löten Lernen und Bau von Solarmobilen. Künftig sollen auch in Kleingemeinden der Regio Vorderland/am Kumma Bildungsangebote durchgeführt werden. Die Einrichtung eines MakerLaps steht auf der Wunschliste ganz oben.VN-TK