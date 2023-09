MINT-Kick Off Bibliotheken amKumma

Für die Kinder und Jugendlichen gibt ein dreistündiges, abwechslungsreiches Programm.

KOBLACH. Die Bibliotheken rund um den Kumma von Koblach, Altach, Götzis und Mäder laden am Samstag, 16. September, von 14 bis 17 Uhr, in der Aula der Mittelschule Koblach in Rütti 1, die Bevölkerung herzlich ein. Einen Nachmittag bietet sich für alle interessierten Kinder und Jugendlichen ein spannendes Programm zum Thema MINT. Spielerisch kann die erste Programmiertechnik und Planung von Algorithmen mit den Codey Rockys, MBots und BeeBots erlernt werden. Hilf den kleinen Robotern ihre Aufgaben zu erfüllen. Auch mit dabei sind das Bionik Memory und weitere spannende MINT-Bausteine. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist gratis, keine Anmeldung ist erforderlich. VN-TK