Minnesotas Siegesserie reißt in Winnipeg

Im ersten Spiel des NHL-Doppels gegen die Winnipeg Jets hat es für Marco Rossi nichts zu feiern gegeben. Österreichs Eishockey-Export unterlag mit seinen Minnesota Wild am Samstag in Winnipeg mit 2:4 (0:2,1:1,1:1). Es war die erste Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Serie. Bereits 24 Stunden später gibt es für den Elften der Western Conference im "Retourspiel" - diesmal in Minnesota - die Chance auf Revanche gegen die Nummer vier des Westens.

Rossi stand mit 19:14 Minuten von allen Angreifer am längsten auf dem Eis. Zumeist flankiert von Ryan Hartman und Marcus Johansson gab der Vorarlberger vier Schüsse ab und ließ im ersten Drittel eine Großchance auf das 1:1 aus. Für Minnesota trafen Hartman (31./PP) und Matt Boldy (41.). Top-Star Kirill Kaprizow schied nach einem nicht geahndeten Crosscheck verletzt aus, auch Goalie Filip Gustavsson musste in der 2. Drittelpause von Marc-Andre Fleury ersetzt werden. Der Goalie-Veteran dürfte damit am Sonntag sein 1.000 NHL-Spiel absolvieren.