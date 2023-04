Minnesota Wild siegt bei Rossi-Comeback in NHL

Marco Rossi hat nach fünf Monaten sein Comeback in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegeben. Der 21-jährige Vorarlberger gewann am Sonntag mit den Minnesota Wild bei den Chicago Blackhawks mit 4:2. Der am Vortag vom Farmteam Iowa Wild hochgezogene Center erhielt von Trainer Dean Evason in der dritten Linie mit Ryan Hartman und Nic Petan 12:47 Minuten Eiszeit, darunter auch im Powerplay.

Rossi blieb in seinem ersten NHL-Spiel seit 17. November ohne Scorerpunkt und gewann 50 Prozent seiner Bullys. Minnesota lag bis ins Finish der Partie 1:2 zurück, ehe Marcus Johansson (55./SH, 57.) und Gustav Nyquist (59.) die Partie noch drehten. Torhüter Filip Gustavsson wehrte 39 Torschüsse ab.

Minnesota hat noch zwei Spiele im Grunddurchgang, ehe das Play-off beginnt. Die Wild empfangen am (heutigen) Dienstag im heimischen Xcel Energy Center von St. Paul die Winnipeg Jets und spielen am Donnerstag bei den Nashville Predators. Minnesota liegt in der Central Division zwei Punkte hinter den führenden Colorado Avalanche und Dallas Stars.