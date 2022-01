Minnesota-Trainer bestätigt NHL-Debüt von Rossi in Boston

Marco Rossi wird am Donnerstag Ortszeit (Freitag, 1.00 Uhr MEZ) für Minnesota Wild sein Debüt in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geben. Minnesota-Trainer Dean Evason bestätigte am Dienstag, dass der 20-jährige Vorarlberger so wie Matt Boldy in Boston gegen die Bruins zum Einsatz kommt. Das Duo, das im Farmteam Iowa Wild in der AHL in einer Linie stürmt, war am Dienstag in den NHL-Kader der Wild berufen worden.

"Sie werden die Gelegenheit bekommen, in Boston zu spielen. Dann sehen wir weiter", erklärte Evason, der die Erwartungen nicht in den Himmel wachsen lässt. "Wenn sie nicht fünf Tore schießen und unser Powerplay befeuern, ist es auch okay. Es ist ein Prozess", meinte der Trainer. "Wir erwarten nicht, dass sie uns ins gelobte Land führen, aber wir wollen, dass sie so spielen wie Minnesota Wild, mit Mut, Entschlossenheit, Herz und Können".

Minnesota kann die beiden 20-jährigen Stürmer gut brauchen. Mit Joel Eriksson Ek (Oberkörper) und Jordan Greenway (Corona) fallen zwei Angreifer fix aus, Nik Bjugstad musste das Montag-Training verletzt abbrechen. Von Victor Rask will sich der Club nach Informationen von The Hockey News trennen.

Rossi wird nach Reinhard Divis, Christoph Brandner, Thomas Pöck, Thomas Vanek, Andreas Nödl, Michael Grabner und dem aktuell für die Dallas Stars spielenden Michael Raffl als achter Österreicher in der NHL zum Einsatz kommen.

NHL-Ergebnisse von Dienstag: Boston Bruins - New Jersey Devils 5:3, Florida Panthers - Calgary Flames 6:2, Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 2:7, Detroit Red Wings - San Jose Sharks 6:2, Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 3:4 n.V., Vegas Golden Knights - Nashville Predators 2:3, Arizona Coyotes - Winnipeg Jets 1:3, Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 4:1.