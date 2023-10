Minnesota feiert mit Rossi zweiten NHL-Saisonsieg

Die Special Teams haben Minnesota Wild am Dienstag den zweiten Saisonsieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL beschert. Beim 5:2-Erfolg bei den Montreal Canadiens vor über 21.100 Fans im Centre Bell erzielte Minnesota drei Tore in Überzahl und zwei in Unterzahl. Der Vorarlberger Marco Rossi blieb in 13:56 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.

Minnesota ging durch zwei "Shorthander" von Brandon Duhaime und Connor Dewar innerhalb von 25 Sekunden in der 9. Minute mit 2:0 in Führung. Im Powerplay trafen Joel Eriksson Ek (23., 46.) und Kirill Kaprisow (38.).