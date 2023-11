Minnesota bezieht mit Rossi siebente Niederlage in Serie

Der Vorarlberger Marco Rossi und seine Minnesota Wild sind in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL weiter im Tief. Minnesota kassierte am Sonntag auswärts bei den Detroit Red Wings mit 1:4 die siebente Niederlage hintereinander. Die Wild sind damit weiter Vorletzter der Central Division und haben nach 19 Saisonspielen schon sieben Punkte Rückstand auf die Play-off-Ränge.

Kurz nach einem Stangenschuss von Detroits Daniel Sprong (24.) trat Rossi für die nun besseren Wild erstmals in Erscheinung. Sein Schuss verfehlte das Ziel (26.), auch in der 35. Minute brachte der Vorarlberger den Puck nicht im Tor unter. Gemeinsam mit Moritz Seider musste Rossi danach auf die Strafbank, im Spiel vier-gegen-vier gingen die Gastgeber durch Kapitän Dylan Larkin neuerlich in Führung (37.). Perron erhöhte im Powerplay auf 3:1 (42.), Shayne Gostisbehere fixiert in der Schlussminute mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand.