Minnesota besiegt in NHL mit Rossi Ottawa 3:2

Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Stürmer Marco Rossi hat am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL die fünf Spiele währende Siegesserie der Ottawa Senators beendet und einen 3:2-Heimerfolg gefeiert. Minnesota ging durch Mason Shaw (13.) und Matt Boldy (21.) 2:0 in Führung, die Ottawa mit zwei Powerplay-Toren wettmachte. Die Heimischen schafften durch Vinni Lettieri (54.) aber noch den Sieg.

Die Chancen der Wild auf das Play-off sind dennoch minimal. Minnesota müsste in den ausstehenden acht Spielen zwei Mannschaften überholen und sechs Punkte aufholen.