Ministerium rät von Gruppensex ab

Die Corona-Pandemie hat auch das Leben von Sexarbeiterinnen verändert.

Am Mittwoch sind in Österreich neue Lockerungen in Kraft getreten. So ist wieder jeder Sport auch ohne Abstand erlaubt. Die Maskenpflicht für Kellner fällt. Buffets mit Selbstbedienung werden prinzipiell wieder möglich. Für kleine Bars wird die Thekenausschank möglich sein.