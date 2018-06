Ministerium prüfte neue Suspendierung von BVT-Chef Gridling

Das Innenministerium hat nach der Aufhebung der Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling durch das Bundesverwaltungsgericht sofort eine neue Suspendierung geprüft. Das geht aus einem Aktenvermerk hervor, der "Standard" und "profil" vorliegt. Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek nannte laut diesen Unterlagen zudem die Vorgehensweise des Innenministeriums einen "Skandal".

Pilnacek äußert außerdem Kritik an der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft. So ergebe sich “die Dringlichkeit” der Razzia für ihn nicht. “Man hätte Gridling um Informationen im Wege der Amtshilfe ersuchen können”, so Pilnacek. Mit der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität (EGS) “einzumarschieren war wahnsinnig auffällig”, kritisiert der Generalsekretär. Die Staatsanwaltschaft erwidert, auf einen Überraschungseffekt gesetzt und eine Vertuschung befürchtet zu haben. Dass der Chef der EGS ein FPÖ-Politiker sei, habe die Staatsanwaltschaft nicht gewusst, heißt es.

Der (mittlerweile entlassene) Chef der Abteilung Nachrichtendienste fürchtet, dass in der Parlaments-Sondersitzung am Montag oder im BVT-Untersuchungsausschuss seine Identität aufgedeckt werden könnte. In einem Rundmail, das dem “Kurier” vorliegt, wurden die Klubchefs von Parlamentsdirektor Harald Dossi aufgefordert, den Namen von P. nicht zu nennen. Dieser habe per Anwaltsbrief an die drei Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), Doris Bures (SPÖ) und Anneliese Kitzmüller (FPÖ) ausdrücklich darum gebeten. “Sollte sein Name an die Öffentlichkeit geraten, sei seine persönliche Sicherheit und die seiner Familie gefährdet”, heißt es in dem Rundmail an die Klubchefs.