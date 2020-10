Ministerin Köstinger will "Freitesten" nach fünf Tagen

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) greift die von Unternehmervertretern erhobene Forderung nach einer verkürzten Quarantäne für K1-Kontaktpersonen auf. Wer engen Kontakt mit Covid-infizierten Personen hatte, soll die Quarantäne schon nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beenden können, fordert Köstinger in "Tiroler Tageszeitung", "Vorarlberger Nachrichten" und "Kurier". Derzeit dauert die Quarantäne zehn Tage, ein negativer Test verkürzt sie nicht.

Die Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ebenfalls ÖVP) hat sich am Donnerstag allerdings klar dagegen ausgesprochen und das "Freitesten" als "völlig illusorisch" bezeichnet. Bei einer Inkubationszeit von fünf bis sieben Tagen würde das erst ab dem achten Tag Sinn machen. "Dann würde man das negative Testergebnis am neunten Tag bekommen. Am zehnten Tag endet die Quarantäne ohnehin", sagte Rüscher in den "Vorarlberger Nachrichten".