Minister sehen OECD-Länderbericht positiv

Als "wertvolle Systemanalyse" wertet Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) den am Donnerstag in Wien vorgestellten OECD-Bericht zum heimischen Innovationssystem. Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) sprach von einem "guten Zeugnis", das aber auch Aufträge zur Weiterentwicklung enthalte. Im für Mai angepeilten Entwurf des Forschungsfinanzierungsgesetz werde man auf Vorschläge zurückgreifen.

Die von der Wissenschaftsforscherin und Vorsitzenden des Beratungsgremiums ERA-Council Forum Austria, Helga Nowotny, angeregte Gesamtüberprüfung des Systems von außerhalb liste laut Faßmann immerhin “71 detaillierte Empfehlungen” auf. Wichtige Punkte darin sind die stärkere Orientierung an der Wirkung (Output) von forschungspolitischen Maßnahmen und Investitionen, der Ausbau der Exzellenz, vor allem in der Grundlagenforschung, die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Technologieunternehmen, der bessere Transfer von Wissen aus der Forschung in die Wirtschaft oder die Stärkung des Hochschul- und Bildungssystems.

Hofer zeigte sich “stolz” angesichts der in den vergangenen Jahrzehnten stark angewachsenen Forschungsquote, die laut einer aktuellen Prognose heuer bei 3,19 Prozent liegen wird. Man stehe hier auf einer soliden Basis, “um den Aufholprozess weiterzuführen”, müsse man aber gut überlegen, wie etwa heimische Unternehmen besser gefördert werden können. In Sachen Digitalisierung stehe man vor “großen Herausforderungen”. Die OECD bescheinige hier zwar “gutes Vorankommen, aber auch großen Aufholbedarf”, sagte Hofer.

Österreich sei im FTI-Bereich zweifelsohne bisher “sehr weit gekommen”, sollte jetzt aber weiter “nach vorne schauen” und die bisherigen Investitionen sozusagen auf den Boden bringen, so der stellvertretende Direktor für Wissenschaft, Technologie und Innovation der OECD, Dirk Pilat. Dementsprechend ziehe sich das Credo “from Input to Impact” durch den ganzen Bericht, sagte Hutschenreiter.

Die heimische Forschungspolitik könne auch durchaus mehr mit Schwerpunktsetzungen in Richtung neuer Märkte und in Richtung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen “experimentieren”, so der Experte. Ein Stück Skepsis äußerte allerdings Faßmann, “weil ich nie ganz an die Weisheit derer glaube, die diese Themen definieren”.