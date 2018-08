Minikuchen mit buntem Überraschungseffekt

Selbstgebackene Regenbogentorten sind auch im Mini-Format ein süßer Hingucker.

Dornbirn. Kinderseite. In England und den USA sind die bunten Torten und Kuchen in Stapelform längst Kult – doch auch hierzulande erobern die originellen Regenbogentorten die Kuchenbuffets. Von außen sind sie eher unscheinbar – der Überraschungseffekt kommt erst beim Anschneiden: Im Inneren zeigen sie schichtweise Farbe und zwar in allen Tönen des Regenbogens.