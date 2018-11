Miniaturausgabe der Wiener Innenstadt wird saniert

Das historische Zentrum Wiens wird generalsaniert - wobei sich die Restauratoren jedem einzelnen Gebäude widmen werden. Erleichtert wird das Vorhaben dadurch, dass es sich um einen Nachbau im Maßstab 1:450 handelt. Aufwendig ist die Renovierung des berühmten Stadtmodells im Wien Museum aber trotzdem. Denn bisher wurde das vier mal fünf Meter große Exponat noch nie umfassend renoviert.

Für heutige Beobachter ergeben sich vertraute Einblicke, da berühmte Bauten wie der Stephansdom, das Rathaus oder die Hofburg sich nicht verändert haben, gleichzeitig aber auch ungewohnte Perspektiven: Hochhäuser, also etwa der Ringturm oder jenes in der Herrengasse, fehlen noch.

Die Bauten sind alle handbemalt, wie die Restauratoren Nora Gasser und Andreas Gruber im Gespräch mit der APA berichteten. Unterschiede in den Details lassen darauf schließen, dass Pendl auch seine Mitarbeiter im Atelier beauftragt hat, an dem Großprojekt mitzuwirken. Die Sträucher und Bäume wurden aus unterschiedlichen Materialien gefertigt, anfangs kamen Naturschwämme zum Einsatz, die später teils durch Vegetation aus Watte ersetzt wurde.

Die Schäden dürften nicht zuletzt durch frühere Verleihaktionen entstanden sein. Denn das – in Segmente zerlegbare – Stadtmodell war sogar schon in Berlin und Japan. Die Bauten, die an den Stoßkanten stehen, sind besonders in Mitleidenschaft gezogen. Künftig soll das Stadtmodell das Haus aber nicht mehr verlassen, heißt es. Im Rahmen der Generalsanierung werden die einzelnen Teile gereinigt und von früheren Übermalungen befreit. Lose Elemente werden neu geklebt, fehlende rekonstruiert.