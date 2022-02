Mineralwasser-Absatz erholt sich wieder etwas

Die Coronapandemie belastet die heimischen Mineralwasserabfüller. Monatelang geschlossene Wirtshäuser und Einschränkungen im Tourismus sorgten für Rückgänge der Gesamtabfüllmenge im Jahr 2020. Nach dem Einbruch habe sich die Branche 2021 wieder erholen können, das Vorkrisenniveau sei jedoch noch nicht erreicht, hieß es in einer Aussendung des Branchenverbands Forum Natürliches Mineralwasser.

"Das Marktumfeld war 2021 weiterhin enorm herausfordernd. Mit Blick auf die Abfüllmengen sehen wir jedoch bereits eine erfreuliche Bilanz", so Herbert Schlossnikl, Sprecher des Branchenverbands und Geschäftsführer von Vöslauer, in der Mitteilung am Mittwoch. 700 Millionen Liter Mineralwasser füllten die heimischen Abfüller 2021 ab. Das waren zwar um drei Prozent mehr als 2020 (682,7 Millionen Liter), aber noch deutlich weniger als im Vorkrisenjahr 2019 mit mehr als 785 Millionen Litern. Mit einer Abfüllmenge auf Vorkrisenniveau rechnet Schlossnikl erst 2023 oder 2024.

Mit einem Anteil von 56 Prozent der gesamten Abfüllmenge ist Mineralwasser mit Kohlensäure die beliebteste Sorte in Österreich. Wasser mit wenig oder Wasser ganz ohne Kohlensäure liegen mit je 22 Prozent gleich auf. Zuletzt legte die Branche allerdings bei natürlichem Mineralwasser ohne Kohlensäure stark zu.

Auswirkungen der Coronapandemie seien auch beim Mehrweganteil zu verzeichnen. "Lag dieser vor Ausbruch der Gesundheitskrise mit Ende 2019 noch bei 21 Prozent, ist er aktuell auf 17,8 Prozent gesunken", sagte Schlossnikl in der Aussendung. Das liege in erster Linie am gesunkenen Gastronomiekonsum, dort werde überwiegend auf Glasflaschen gesetzt. Im Handel dominiere hingegen die PET-Flasche.

Die ab 2024 in Österreich geltende verpflichtende Mehrwegquote von 20 Prozent bei Mineralwasser werde man leicht wieder erreichen, sagte Schlossnikl in einem Beitrag der "Salzburger Nachrichten" vom Mittwoch. Das ab 2025 geltende Einwegpfand werde dagegen doch einen "gewissen Dämpfer" bringen. Das neue Abfallwirtschaftsgesetz sieht vor, dass Konsumentinnen und Konsumenten ab 2025 leere PET-Flaschen zurück in den Handel bringen müssen, wenn sie das beim Kauf bezahlte Pfand zurückhaben wollen. Details der Neuregelungen werden derzeit zwischen Klimaschutzministerium, Handel und Getränkeherstellern ausverhandelt.

Der Umweltsprecher der FPÖ, Walter Rauch, fordert ein Pfandsystem, bei dem die Pfanderstattung höher ist als der Pfandeinsatz. "Der Konsument soll für sein nachhaltiges Verhalten belohnt werden", so Rauch in einer Aussendung am Mittwoch. Ein Pfand auf Produkte wie Milch, die zur Deckung der Grundbedürfnisse dienen, lehnt der freiheitliche Umweltsprecher ab.