Mindestspesen können kleine Geldwechsel verteuern

Beim Tausch von Euros in eine Fremdwährung können Spesen von bis zu fünf Prozent des gewechselten Betrages anfallen. Die Arbeiterkammer (AK) hat die Spesen beim Geldwechseln bei zehn Banken mit Filialen in Wien verglichen. In den meisten Fällen gibt es Mindestspesen, die bis zu zehn Euro betragen können. Diese könnten besonders das Wechseln von kleinen Beträgen merklich verteuern, warnt die AK in einer Aussendung.

Die Spesen unterscheiden sich nicht nur von Bank zu Bank: In einigen Fällen berechnen die Geldhäuser für eigene Kunden andere Entgelte als für Fremdkunden. In einem Fall (Schelhammer Capital Bank) werden ab einem Wechselbetrag von 700 Euro keine Spesen mehr erhoben.

Die AK ermittelte zudem die Spesen von Kunden, die bei ihrer Hausbank 400 Euro in einer Fremdwährung umwechseln wollen. Am teuersten wurde dies bei der RLB NÖ Wien mit 14 Euro. Mit sechs Euro zahlten Kunden der Erste Bank, Hypo NÖ und der Oberbank am wenigsten. Volksbank und bank 99 bieten laut der AK-Aussendung keine Währungswechsel an.